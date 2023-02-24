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Каргин Спиридон Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.10.1848

Дата смерти

До 09.11.1887

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1848

Отец: Петр Миронов

Мать: Каргина Анна Ивановна

Бракосочетание
09.11.1866

Жена: Марья Кузьмина

Рождение ребёнка
28.11.1869

Дочь: Екатерина Спиридоновна

Мать ребёнка: Марья Кузьмина

Рождение ребёнка
23.10.1871

Сын: Каргин- Нечаев Степан Спиридонович

Мать ребёнка: Марья Кузьмина

Рождение ребёнка
01.05.1881

Сын: Каргин- Нечаев Тимофей Спиридонов

Мать ребёнка: Марья Кузьмина

Рождение ребёнка
29.10.1883

Дочь: Зиновия Спиридоновна

Мать ребёнка: Марья Кузьмина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марья Кузьмина

Смерть
До 09.11.1887
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