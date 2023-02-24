Каргин Спиридон Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.10.1848
Дата смертиДо 09.11.1887
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1848
Отец: Петр Миронов
Мать: Каргина Анна Ивановна
Бракосочетание
09.11.1866
Жена: Марья Кузьмина
Рождение ребёнка
28.11.1869
Дочь: Екатерина Спиридоновна
Мать ребёнка: Марья Кузьмина
Рождение ребёнка
23.10.1871
Сын: Каргин- Нечаев Степан Спиридонович
Мать ребёнка: Марья Кузьмина
Рождение ребёнка
01.05.1881
Сын: Каргин- Нечаев Тимофей Спиридонов
Мать ребёнка: Марья Кузьмина
Рождение ребёнка
29.10.1883
Дочь: Зиновия Спиридоновна
Мать ребёнка: Марья Кузьмина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марья Кузьмина
Смерть
До 09.11.1887