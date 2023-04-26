Каргина (Ивановна) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смерти08.08.1891
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Акулина Петровна
Отец ребёнка: Петр Миронов
Рождение ребёнка
14.05.1846
Сын: Константин Петрович
Отец ребёнка: Петр Миронов
Рождение ребёнка
24.10.1848
Отец ребёнка: Петр Миронов
Рождение ребёнка
09.06.1851
Отец ребёнка: Петр Миронов
Смерть
08.08.1891