Каргина (Ивановна) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каргина (Ивановна) Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

08.08.1891

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Акулина Петровна

Отец ребёнка: Петр Миронов

Рождение ребёнка
14.05.1846

Сын: Константин Петрович

Отец ребёнка: Петр Миронов

Рождение ребёнка
24.10.1848

Сын: Каргин Спиридон Петрович

Отец ребёнка: Петр Миронов

Рождение ребёнка
09.06.1851

Сын: Каргин Арсений Петрович

Отец ребёнка: Петр Миронов

Смерть
08.08.1891