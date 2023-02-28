Тюрина (возм. Каргина- Нечаева 1843 гр) Акулина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тюрина (возм. Каргина- Нечаева 1843 гр) Акулина Петровна

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Место рождения

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
12.11.1867

Муж: Тюрин Василий Данилович

Рождение ребёнка
12.04.1870

Дочь: Александра Васильевна

Отец ребёнка: Тюрин Василий Данилович

Рождение ребёнка
03.08.1873

Сын: Тюрин Степан Васильевич

Отец ребёнка: Тюрин Василий Данилович

Рождение ребёнка
14.08.1878

Дочь: Наталья Васильевна

Отец ребёнка: Тюрин Василий Данилович

Рождение ребёнка
23.07.1880

Дочь: Прасковья Васильева

Отец ребёнка: Тюрин Василий Данилович

Рождение ребёнка
30.10.1881

Дочь: Матрена Васильевна

Отец ребёнка: Тюрин Василий Данилович

Рождение ребёнка
25.01.1884

Сын: Тюрин (15 Мар. 1902г. №503) Семен Васильевич

Отец ребёнка: Тюрин Василий Данилович

Смерть
Неизвестно
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