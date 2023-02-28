Тюрина (возм. Каргина- Нечаева 1843 гр) Акулина Петровна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.11.1867
Рождение ребёнка
12.04.1870
Дочь: Александра Васильевна
Отец ребёнка: Тюрин Василий Данилович
Рождение ребёнка
03.08.1873
Отец ребёнка: Тюрин Василий Данилович
Рождение ребёнка
14.08.1878
Дочь: Наталья Васильевна
Отец ребёнка: Тюрин Василий Данилович
Рождение ребёнка
23.07.1880
Дочь: Прасковья Васильева
Отец ребёнка: Тюрин Василий Данилович
Рождение ребёнка
30.10.1881
Дочь: Матрена Васильевна
Отец ребёнка: Тюрин Василий Данилович
Рождение ребёнка
25.01.1884
Сын: Тюрин (15 Мар. 1902г. №503) Семен Васильевич
Отец ребёнка: Тюрин Василий Данилович
Смерть
Неизвестно