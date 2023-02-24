Дорогова св. о бр. 16.02.1939 (Афанасьева св.о р 25.06.1938) Марфа Флоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.07.1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1893
Рождение ребёнка
22.12.1912
Дочь: Анастасия Филипповна
Отец ребёнка: Дорогов (расстрелян) Филипп Адрианович
Бракосочетание
22.?.1912
Рождение ребёнка
13.08.1914
Рождение ребёнка
29.10.1916
Сын: Дорогов Георгий Филиппович
Отец ребёнка: Дорогов (расстрелян) Филипп Адрианович
Смерть
Неизвестно