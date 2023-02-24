Дорогова св. о бр. 16.02.1939 (Афанасьева св.о р 25.06.1938) Марфа Флоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДорогова св. о бр. 16.02.1939 (Афанасьева св.о р 25.06.1938) Марфа Флоровна

Дорогова св. о бр. 16.02.1939 (Афанасьева св.о р 25.06.1938) Марфа Флоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.07.1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1893

Отец: Афанасьев - Никитин Флор Иванович

Мать: Екатерина Спиридоновна

Рождение ребёнка
22.12.1912

Дочь: Анастасия Филипповна

Отец ребёнка: Дорогов (расстрелян) Филипп Адрианович

Бракосочетание
22.?.1912

Муж: Дорогов (расстрелян) Филипп Адрианович

Рождение ребёнка
13.08.1914

Сын: Дорогов Св Во 6.07.1935 Петр Филиппович

Отец ребёнка: Дорогов (расстрелян) Филипп Адрианович

Рождение ребёнка
29.10.1916

Сын: Дорогов Георгий Филиппович

Отец ребёнка: Дорогов (расстрелян) Филипп Адрианович

Смерть
Неизвестно
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