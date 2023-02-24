Афанасьев- Никитин (повторное 5.10.36 г.) Василий Фролович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.04.1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1889
Бракосочетание
11.?.1907
Рождение ребёнка
03.01.1909
Дочь: Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Никитина (комаровка) Ульяна Дмитриевна
Рождение ребёнка
07.10.1910
Дочь: Прасковья Васильевна
Мать ребёнка: Никитина (комаровка) Ульяна Дмитриевна
Рождение ребёнка
20.03.1916
Сын: Никитин Св.выд. 18.12.1938 Александр Васильевич
Мать ребёнка: Никитина (комаровка) Ульяна Дмитриевна
Тифлис
Рождение ребёнка
1923
Сын: Никитин Виктор Васильевич
Мать ребёнка: Никитина (комаровка) Ульяна Дмитриевна
Комаровка ?
Смерть
Неизвестно