Афанасьев- Никитин (повторное 5.10.36 г.) Василий Фролович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАфанасьев- Никитин (повторное 5.10.36 г.) Василий Фролович

Афанасьев- Никитин (повторное 5.10.36 г.) Василий Фролович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.04.1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1889

Отец: Афанасьев - Никитин Флор Иванович

Мать: Екатерина Спиридоновна

Бракосочетание
11.?.1907

Жена: Никитина (комаровка) Ульяна Дмитриевна

Рождение ребёнка
03.01.1909

Дочь: Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Никитина (комаровка) Ульяна Дмитриевна

Рождение ребёнка
07.10.1910

Дочь: Прасковья Васильевна

Мать ребёнка: Никитина (комаровка) Ульяна Дмитриевна

Рождение ребёнка
20.03.1916

Сын: Никитин Св.выд. 18.12.1938 Александр Васильевич

Мать ребёнка: Никитина (комаровка) Ульяна Дмитриевна

Тифлис
Рождение ребёнка
1923

Сын: Никитин Виктор Васильевич

Мать ребёнка: Никитина (комаровка) Ульяна Дмитриевна

Комаровка ?
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close