Никитина (Комаровка) Ульяна Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.?.1907
Рождение ребёнка
03.01.1909
Дочь: Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Афанасьев- Никитин (повторное 5.10.36 Г.) Василий Фролович
Рождение ребёнка
07.10.1910
Дочь: Прасковья Васильевна
Отец ребёнка: Афанасьев- Никитин (повторное 5.10.36 Г.) Василий Фролович
Рождение ребёнка
20.03.1916
Сын: Никитин Св.выд. 18.12.1938 Александр Васильевич
Отец ребёнка: Афанасьев- Никитин (повторное 5.10.36 Г.) Василий Фролович
Тифлис
Рождение ребёнка
1923
Сын: Никитин Виктор Васильевич
Отец ребёнка: Афанасьев- Никитин (повторное 5.10.36 Г.) Василий Фролович
Комаровка ?
Смерть
Неизвестно