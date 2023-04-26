Никитина (Комаровка) Ульяна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитина (Комаровка) Ульяна Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
11.?.1907

Муж: Афанасьев- Никитин (повторное 5.10.36 Г.) Василий Фролович

Рождение ребёнка
03.01.1909

Дочь: Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Афанасьев- Никитин (повторное 5.10.36 Г.) Василий Фролович

Рождение ребёнка
07.10.1910

Дочь: Прасковья Васильевна

Отец ребёнка: Афанасьев- Никитин (повторное 5.10.36 Г.) Василий Фролович

Рождение ребёнка
20.03.1916

Сын: Никитин Св.выд. 18.12.1938 Александр Васильевич

Отец ребёнка: Афанасьев- Никитин (повторное 5.10.36 Г.) Василий Фролович

Тифлис
Рождение ребёнка
1923

Сын: Никитин Виктор Васильевич

Отец ребёнка: Афанасьев- Никитин (повторное 5.10.36 Г.) Василий Фролович

Комаровка ?
Смерть
Неизвестно
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