(Никитина) Елена Васильевна
женский, родилась Около 1926
умерла Неизвестно
ОтецАфанасьев-Никитин (Повторное 5.10.36 Г.) Комаровка В Бегах С 1933 Василий Фролович05.04.1889 г.р.
МатьНикитина (Комаровка) (Вирясова Св. 3.11.1941) Ульяна Дмитриевна17.12.1887 г.р.
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Рождение
Около 1926
Отец: Афанасьев-Никитин (Повторное 5.10.36 Г.) Комаровка В Бегах С 1933 Василий Фролович
Мать: Никитина (Комаровка) (Вирясова Св. 3.11.1941) Ульяна Дмитриевна
Смерть
Неизвестно