(Никитина) Елена Васильевна Около 1926 — найти родственников по фамилии на Familio

(Никитина) Елена Васильевна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась Около 1926

умерла Неизвестно

Отец
Афанасьев-Никитин (Повторное 5.10.36 Г.) Комаровка В Бегах С 1933 Василий Фролович05.04.1889 г.р.
Мать
Никитина (Комаровка) (Вирясова Св. 3.11.1941) Ульяна Дмитриевна17.12.1887 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1926

Отец: Афанасьев-Никитин (Повторное 5.10.36 Г.) Комаровка В Бегах С 1933 Василий Фролович

Мать: Никитина (Комаровка) (Вирясова Св. 3.11.1941) Ульяна Дмитриевна

Смерть
Неизвестно

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