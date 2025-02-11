Афанасьев-Никитин Иван Флорович
мужской, родился 29.05.1891
умер Неизвестно
ОтецАфанасьев-Никитин Комаровка Флор Фрол Иванович16.08.1869 г.р.
Мать(Каргина) Екатерина Спиридоновна28.11.1869 г.р.
Супруги
(Москаева) Феодосия Егоровна24.05.1892 г.р.
Дети
Афанасьев Павел Иванович04.11.1913 г.р.
Никитин Василий Уч. Вов Иванович10.03.1922 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1891
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.11.1913
Мать ребёнка: (Москаева) Феодосия Егоровна
Рождение ребёнка
10.03.1922
Сын: Никитин Василий Уч. Вов Иванович
Мать ребёнка: (Москаева) Феодосия Егоровна
Смерть
Неизвестно