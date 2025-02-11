Афанасьев-Никитин Иван Флорович 29.05.1891 — найти родственников по фамилии на Familio

Афанасьев-Никитин Иван Флорович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 29.05.1891

умер Неизвестно

Отец
Афанасьев-Никитин Комаровка Флор Фрол Иванович16.08.1869 г.р.
Мать
(Каргина) Екатерина Спиридоновна28.11.1869 г.р.
Супруги
(Москаева) Феодосия Егоровна24.05.1892 г.р.
Дети
Афанасьев Павел Иванович04.11.1913 г.р.
Никитин Василий Уч. Вов Иванович10.03.1922 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1891

Отец: Афанасьев-Никитин Комаровка Флор Фрол Иванович

Мать: (Каргина) Екатерина Спиридоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Москаева) Феодосия Егоровна

Рождение ребёнка
04.11.1913

Сын: Афанасьев Павел Иванович

Мать ребёнка: (Москаева) Феодосия Егоровна

Рождение ребёнка
10.03.1922

Сын: Никитин Василий Уч. Вов Иванович

Мать ребёнка: (Москаева) Феодосия Егоровна

Смерть
Неизвестно

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