Шишев Василий Кузмин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шишев Василий Кузмин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1761

Дата смерти

Вычислено 1821

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1766 г.р.

Дети

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1761

Отец: Шишев Кузьма

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1777

Сын: Шишев Петр Васильев

Мать ребёнка: Шишева Ненила?

Рождение ребёнка
Вычислено 1797

Сын: Шишев Яков Васильев

Мать ребёнка: Шишева Ненила?

Рождение ребёнка
Вычислено 1799

Дочь: Лукерья (Гликерия) Васильева

Мать ребёнка: Шишева Ненила?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шишева Ненила?

Смерть
Вычислено 1821
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