Шишев Василий Кузмин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1761
Дата смертиВычислено 1821
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1761
Отец: Шишев Кузьма
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1777
Сын: Шишев Петр Васильев
Мать ребёнка: Шишева Ненила?
Рождение ребёнка
Вычислено 1797
Сын: Шишев Яков Васильев
Мать ребёнка: Шишева Ненила?
Рождение ребёнка
Вычислено 1799
Дочь: Лукерья (Гликерия) Васильева
Мать ребёнка: Шишева Ненила?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шишева Ненила?
Смерть
Вычислено 1821