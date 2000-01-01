Шишева Ненила?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1766
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1766
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1777
Сын: Шишев Петр Васильев
Отец ребёнка: Шишев Василий Кузмин
Рождение ребёнка
Вычислено 1797
Сын: Шишев Яков Васильев
Отец ребёнка: Шишев Василий Кузмин
Рождение ребёнка
Вычислено 1799
Дочь: Лукерья (Гликерия) Васильева
Отец ребёнка: Шишев Василий Кузмин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шишев Василий Кузмин
Смерть
Неизвестно