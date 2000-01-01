Шишева Ненила? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шишева Ненила?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1761 г.р.

Дети

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1777

Сын: Шишев Петр Васильев

Отец ребёнка: Шишев Василий Кузмин

Рождение ребёнка
Вычислено 1797

Сын: Шишев Яков Васильев

Отец ребёнка: Шишев Василий Кузмин

Рождение ребёнка
Вычислено 1799

Дочь: Лукерья (Гликерия) Васильева

Отец ребёнка: Шишев Василий Кузмин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шишев Василий Кузмин

Смерть
Неизвестно
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