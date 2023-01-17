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Шишев Яков Васильев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1797

Отец: Шишев Василий Кузмин

Мать: Шишева Ненила?

Рождение ребёнка
22.10.1820

Сын: Шишев Абрам Яковлев

Мать ребёнка: Шишева Василиса Иванова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.12.1822

Дочь: Анисья Яковлева

Мать ребёнка: Шишева Василиса Иванова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.07.1824

Дочь: Мария Яковлева

Мать ребёнка: Шишева Василиса Иванова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
?.08.1825

Сын: Шишев Демид Яковлев

Мать ребёнка: Шишева Василиса Иванова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.01.1829

Сын: Шишев Антон Яковлев

Мать ребёнка: Шишева Василиса Иванова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.01.1834

Дочь: Ксения Яковлева

Мать ребёнка: Шишева Василиса Иванова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шишева Василиса Иванова

Смерть
Неизвестно
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