Шишев Яков Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1797
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Вычислено 1797
Отец: Шишев Василий Кузмин
Мать: Шишева Ненила?
Рождение ребёнка
22.10.1820
Сын: Шишев Абрам Яковлев
Мать ребёнка: Шишева Василиса Иванова
Рождение ребёнка
24.12.1822
Дочь: Анисья Яковлева
Мать ребёнка: Шишева Василиса Иванова
Рождение ребёнка
24.07.1824
Дочь: Мария Яковлева
Мать ребёнка: Шишева Василиса Иванова
Рождение ребёнка
?.08.1825
Сын: Шишев Демид Яковлев
Мать ребёнка: Шишева Василиса Иванова
Рождение ребёнка
10.01.1829
Сын: Шишев Антон Яковлев
Мать ребёнка: Шишева Василиса Иванова
Рождение ребёнка
18.01.1834
Дочь: Ксения Яковлева
Мать ребёнка: Шишева Василиса Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шишева Василиса Иванова
Смерть
Неизвестно