Боженов Никита Фокин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1753
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1753
Отец: Боженов Фока Никитич
Мать: Боженова Дарья Васильева
Рождение ребёнка
Около 1779
Дочь: Марфа Никитина
Мать ребёнка: Боженова Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1781
Мать ребёнка: Боженова Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1783
Сын: Боженов Зот Никитич
Мать ребёнка: Боженова Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1786
Дочь: Прасковья Никитина
Мать ребёнка: Боженова Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1791
Сын: Боженов Иван Никитич
Мать ребёнка: Боженова Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1794
Дочь: Степанида Никитина
Мать ребёнка: Боженова Прасковья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно