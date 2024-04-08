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Боженов Никита Фокин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1753

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1753

Отец: Боженов Фока Никитич

Мать: Боженова Дарья Васильева

Рождение ребёнка
Около 1779

Дочь: Марфа Никитина

Мать ребёнка: Боженова Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1781

Сын: Боженов Михаил Никитич

Мать ребёнка: Боженова Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1783

Сын: Боженов Зот Никитич

Мать ребёнка: Боженова Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1786

Дочь: Прасковья Никитина

Мать ребёнка: Боженова Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1791

Сын: Боженов Иван Никитич

Мать ребёнка: Боженова Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1794

Дочь: Степанида Никитина

Мать ребёнка: Боженова Прасковья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Боженова Прасковья Ивановна

Смерть
Неизвестно
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