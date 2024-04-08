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Боженов Фока Никитич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1725

Дата смерти

1768

Пол

Мужской

Отец

Около 1705 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1732 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1725

Отец: Боженов Никита Андреевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1753

Сын: Боженов Никита Фокин

Мать ребёнка: Боженова Дарья Васильева

Рождение ребёнка
Около 1755

Сын: Боженов Кузьма Фокин

Мать ребёнка: Боженова Дарья Васильева

Рождение ребёнка
Около 1759

Дочь: Акилина Фокина

Мать ребёнка: Боженова Дарья Васильева

Рождение ребёнка
Около 1762

Сын: Боженов Емельян Фокин

Мать ребёнка: Боженова Дарья Васильева

Рождение ребёнка
Около 1767

Сын: Боженов Иван Фокин

Мать ребёнка: Боженова Дарья Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Боженова Дарья Васильева

Смерть
1768
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