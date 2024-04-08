Боженов Фока Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1725
Дата смерти1768
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1725
Отец: Боженов Никита Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1753
Сын: Боженов Никита Фокин
Мать ребёнка: Боженова Дарья Васильева
Рождение ребёнка
Около 1755
Сын: Боженов Кузьма Фокин
Мать ребёнка: Боженова Дарья Васильева
Рождение ребёнка
Около 1759
Дочь: Акилина Фокина
Мать ребёнка: Боженова Дарья Васильева
Рождение ребёнка
Около 1762
Мать ребёнка: Боженова Дарья Васильева
Рождение ребёнка
Около 1767
Сын: Боженов Иван Фокин
Мать ребёнка: Боженова Дарья Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Боженова Дарья Васильева
Смерть
1768