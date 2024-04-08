Боженова Дарья Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБоженова Дарья Васильева

Боженова Дарья Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1732

Дата смерти

1781

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1725 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1753

Сын: Боженов Никита Фокин

Отец ребёнка: Боженов Фока Никитич

Рождение ребёнка
Около 1755

Сын: Боженов Кузьма Фокин

Отец ребёнка: Боженов Фока Никитич

Рождение ребёнка
Около 1759

Дочь: Акилина Фокина

Отец ребёнка: Боженов Фока Никитич

Рождение ребёнка
Около 1762

Сын: Боженов Емельян Фокин

Отец ребёнка: Боженов Фока Никитич

Рождение ребёнка
Около 1767

Сын: Боженов Иван Фокин

Отец ребёнка: Боженов Фока Никитич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Боженов Фока Никитич

Смерть
1781
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close