Боженова Дарья Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1732
Дата смерти1781
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1753
Сын: Боженов Никита Фокин
Отец ребёнка: Боженов Фока Никитич
Рождение ребёнка
Около 1755
Сын: Боженов Кузьма Фокин
Отец ребёнка: Боженов Фока Никитич
Рождение ребёнка
Около 1759
Дочь: Акилина Фокина
Отец ребёнка: Боженов Фока Никитич
Рождение ребёнка
Около 1762
Отец ребёнка: Боженов Фока Никитич
Рождение ребёнка
Около 1767
Сын: Боженов Иван Фокин
Отец ребёнка: Боженов Фока Никитич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Боженов Фока Никитич
Смерть
1781