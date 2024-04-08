Боженова Прасковья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1757
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1779
Дочь: Марфа Никитина
Отец ребёнка: Боженов Никита Фокин
Рождение ребёнка
Около 1781
Отец ребёнка: Боженов Никита Фокин
Рождение ребёнка
Около 1783
Сын: Боженов Зот Никитич
Отец ребёнка: Боженов Никита Фокин
Рождение ребёнка
Около 1786
Дочь: Прасковья Никитина
Отец ребёнка: Боженов Никита Фокин
Рождение ребёнка
Около 1791
Сын: Боженов Иван Никитич
Отец ребёнка: Боженов Никита Фокин
Рождение ребёнка
Около 1794
Дочь: Степанида Никитина
Отец ребёнка: Боженов Никита Фокин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Боженов Никита Фокин
Смерть
Неизвестно