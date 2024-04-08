Боженова Прасковья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боженова Прасковья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1753 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1779

Дочь: Марфа Никитина

Отец ребёнка: Боженов Никита Фокин

Рождение ребёнка
Около 1781

Сын: Боженов Михаил Никитич

Отец ребёнка: Боженов Никита Фокин

Рождение ребёнка
Около 1783

Сын: Боженов Зот Никитич

Отец ребёнка: Боженов Никита Фокин

Рождение ребёнка
Около 1786

Дочь: Прасковья Никитина

Отец ребёнка: Боженов Никита Фокин

Рождение ребёнка
Около 1791

Сын: Боженов Иван Никитич

Отец ребёнка: Боженов Никита Фокин

Рождение ребёнка
Около 1794

Дочь: Степанида Никитина

Отец ребёнка: Боженов Никита Фокин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Боженов Никита Фокин

Смерть
Неизвестно
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