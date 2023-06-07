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Кунин Кузьма Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809

Отец: Кунин Иван Федорович

Мать: Кунина Анисия Федоровна

Бракосочетание
19.10.1823

Жена: Кунина Степанида Сидоровна

Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Кунин Семен Кузьмич

Мать ребёнка: Кунина Екатерина Зотовна

Рождение ребёнка
Около 1837

Дочь: Минаева Мавра Кузьминична

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Кунин Трифон Кузьмич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
16.06.1845

Сын: Кунин Евсевий Кузьмич

Мать ребёнка: Кунина Екатерина Зотовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
14.11.1853

Дочь: Кунина Степанида Кузьминична

Мать ребёнка: Кунина Екатерина Зотовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кунина Екатерина Зотовна

Смерть
Неизвестно