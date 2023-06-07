Кунин Кузьма Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809
Отец: Кунин Иван Федорович
Мать: Кунина Анисия Федоровна
Бракосочетание
19.10.1823
Рождение ребёнка
Около 1830
Сын: Кунин Семен Кузьмич
Мать ребёнка: Кунина Екатерина Зотовна
Рождение ребёнка
Около 1837
Дочь: Минаева Мавра Кузьминична
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1838
Сын: Кунин Трифон Кузьмич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
16.06.1845
Мать ребёнка: Кунина Екатерина Зотовна
Рождение ребёнка
14.11.1853
Дочь: Кунина Степанида Кузьминична
Мать ребёнка: Кунина Екатерина Зотовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кунина Екатерина Зотовна
Смерть
Неизвестно