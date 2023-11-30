Садчикова (Кунина) Анастасия Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Садчикова (Кунина) Анастасия Кузьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847

Отец: Кунин Кузьма Иванович

Мать: не указана

Бракосочетание
01.05.1864

Муж: Садчиков Федор Степанович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
10.12.1865

Дочь: Садчикова Варвара Федоровна

Отец ребёнка: Садчиков Федор Степанович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
05.09.1868

Дочь: Садчикова Елизавета Федоровна

Отец ребёнка: Садчиков Федор Степанович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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