Садчикова (Кунина) Анастасия Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847
Отец: Кунин Кузьма Иванович
Бракосочетание
01.05.1864
Рождение ребёнка
10.12.1865
Дочь: Садчикова Варвара Федоровна
Отец ребёнка: Садчиков Федор Степанович
Рождение ребёнка
05.09.1868
Дочь: Садчикова Елизавета Федоровна
Отец ребёнка: Садчиков Федор Степанович
Смерть
Неизвестно