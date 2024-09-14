Минаева (Кунина) Мавра Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМинаева (Кунина) Мавра Кузьминична

Минаева (Кунина) Мавра Кузьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837

Отец: Кунин Кузьма Иванович

Мать: не указана

Бракосочетание
09.11.1855

Муж: Минаев Илларион Минаевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
10.04.1867

Дочь: Минаева (Минаева) Александра Илларионовна

Отец ребёнка: Минаев Илларион Минаевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
19.10.1870

Сын: Минаев (Толстяков) Дмитрий Илларионович

Отец ребёнка: Минаев Илларион Минаевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
16.03.1874

Дочь: Минаева (Минаева) Дарья Илларионовна

Отец ребёнка: Минаев Илларион Минаевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
02.10.1876

Дочь: Минаева (Минаева) Пелагея Илларионовна

Отец ребёнка: Минаев Илларион Минаевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.