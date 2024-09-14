Минаева (Кунина) Мавра Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837
Отец: Кунин Кузьма Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
09.11.1855
Рождение ребёнка
10.04.1867
Дочь: Минаева (Минаева) Александра Илларионовна
Отец ребёнка: Минаев Илларион Минаевич
Рождение ребёнка
19.10.1870
Сын: Минаев (Толстяков) Дмитрий Илларионович
Отец ребёнка: Минаев Илларион Минаевич
Рождение ребёнка
16.03.1874
Дочь: Минаева (Минаева) Дарья Илларионовна
Отец ребёнка: Минаев Илларион Минаевич
Рождение ребёнка
02.10.1876
Дочь: Минаева (Минаева) Пелагея Илларионовна
Отец ребёнка: Минаев Илларион Минаевич
Смерть
Неизвестно