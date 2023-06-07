Кунина Анисия Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1788
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1788
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1809
Отец ребёнка: Кунин Иван Федорович
Рождение ребёнка
28.01.1814
Сын: Кунин Иван Иванович
Отец ребёнка: Кунин Иван Федорович
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1821
Дочь: Кунина Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Кунин Иван Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кунин Иван Федорович
Смерть
Неизвестно