Кунина Анисия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кунина Анисия Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1786 г.р.

Дети

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Место
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Рождение
Около 1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1809

Сын: Кунин Кузьма Иванович

Отец ребёнка: Кунин Иван Федорович

Рождение ребёнка
28.01.1814

Сын: Кунин Иван Иванович

Отец ребёнка: Кунин Иван Федорович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1821

Дочь: Кунина Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Кунин Иван Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кунин Иван Федорович

Смерть
Неизвестно