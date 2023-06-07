Кунин Иван Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1786
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786
Отец: Кунин Федор
Мать: Кунина Агафия
Рождение ребёнка
Около 1809
Мать ребёнка: Кунина Анисия Федоровна
Рождение ребёнка
Около 1811
Сын: Плаксин Ион Исаевич
Пасынок Ивана Федоровича Кунина.
Рождение ребёнка
28.01.1814
Сын: Кунин Иван Иванович
Мать ребёнка: Кунина Анисия Федоровна
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1816
Дочь: Кунина Домна Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1821
Дочь: Кунина Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Кунина Анисия Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кунина Анисия Федоровна
Смерть
Неизвестно