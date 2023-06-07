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Кунин Иван Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786

Отец: Кунин Федор

Мать: Кунина Агафия

Рождение ребёнка
Около 1809

Сын: Кунин Кузьма Иванович

Мать ребёнка: Кунина Анисия Федоровна

Рождение ребёнка
Около 1811

Сын: Плаксин Ион Исаевич

Мать ребёнка: не указана

Пасынок Ивана Федоровича Кунина.
Рождение ребёнка
28.01.1814

Сын: Кунин Иван Иванович

Мать ребёнка: Кунина Анисия Федоровна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1816

Дочь: Кунина Домна Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1821

Дочь: Кунина Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Кунина Анисия Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кунина Анисия Федоровна

Смерть
Неизвестно
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