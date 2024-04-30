Золотаревская Друзя (Розалия) Лейбовна (Леонтьевна) Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Золотаревская Друзя (Розалия) Лейбовна (Леонтьевна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1941

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Золотаревская Любовь Яковлевна

Отец ребёнка: Золотаревский Яков Гершевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Золотаревская Елизавета Яковлевна

Отец ребёнка: Золотаревский Яков Гершевич

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Золотаревская Дора Яковлевна

Отец ребёнка: Золотаревский Яков Гершевич

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Золотаревская Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Золотаревский Яков Гершевич

Рождение ребёнка
18.05.1895

Сын: Золотаревский Иоган (н) Яковлевич

Отец ребёнка: Золотаревский Яков Гершевич

Кременчуг, Полтавська область
Рождение ребёнка
14.12.1897

Сын: Золотаревский Михаил Яковлевич

Отец ребёнка: Золотаревский Яков Гершевич

Кременчуг, Полтавська область
Рождение ребёнка
03.05.1900

Сын: Золотаревский Иосиф Яковлевич

Отец ребёнка: Золотаревский Яков Гершевич

Кременчуг, Полтавська область
Смерть
1941

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