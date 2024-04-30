Золотаревская Друзя (Розалия) Лейбовна (Леонтьевна)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1941
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Золотаревская Любовь Яковлевна
Отец ребёнка: Золотаревский Яков Гершевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Золотаревская Елизавета Яковлевна
Отец ребёнка: Золотаревский Яков Гершевич
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Золотаревская Дора Яковлевна
Отец ребёнка: Золотаревский Яков Гершевич
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Золотаревская Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Золотаревский Яков Гершевич
Рождение ребёнка
18.05.1895
Сын: Золотаревский Иоган (н) Яковлевич
Отец ребёнка: Золотаревский Яков Гершевич
Рождение ребёнка
14.12.1897
Сын: Золотаревский Михаил Яковлевич
Отец ребёнка: Золотаревский Яков Гершевич
Рождение ребёнка
03.05.1900
Сын: Золотаревский Иосиф Яковлевич
Отец ребёнка: Золотаревский Яков Гершевич
Смерть
1941