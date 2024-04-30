Золотаревский Иоган (н) Яковлевич
Место рождения
Дата рождения18.05.1895
Дата смерти16.04.1962
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1895
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.11.1916
Сын: Золотаревский Яков Иоганнович
Мать ребёнка: Браиловская Перель (Полина) Шулимовна
Рождение ребёнка
04.03.1940
Сын: Золотаревский Рудольф Иоганнович
Мать ребёнка: Браиловская Перель (Полина) Шулимовна
Рождение ребёнка
1946
Сын: Золотаревский Валерий Иоганнович
Мать ребёнка: Браиловская Перель (Полина) Шулимовна
Смерть
16.04.1962