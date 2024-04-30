Золотаревский Иоган (н) Яковлевич 18.05.1895 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЗолотаревский Иоган (н) Яковлевич

Золотаревский Иоган (н) Яковлевич

Место рождения

Кременчуг, Полтавська область

Дата рождения

18.05.1895

Дата смерти

16.04.1962

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1895

Отец: Золотаревский Яков Гершевич

Мать: Золотаревская Друзя (Розалия) Лейбовна (Леонтьевна)

Кременчуг, Полтавська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Браиловская Перель (Полина) Шулимовна

Рождение ребёнка
10.11.1916

Сын: Золотаревский Яков Иоганнович

Мать ребёнка: Браиловская Перель (Полина) Шулимовна

Рождение ребёнка
04.03.1940

Сын: Золотаревский Рудольф Иоганнович

Мать ребёнка: Браиловская Перель (Полина) Шулимовна

Рождение ребёнка
1946

Сын: Золотаревский Валерий Иоганнович

Мать ребёнка: Браиловская Перель (Полина) Шулимовна

Смерть
16.04.1962

Мы используем куки для улучшения работы сайта.