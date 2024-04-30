Золотаревский Яков Гершевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Золотаревский Яков Гершевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: - - -

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Золотаревская Любовь Яковлевна

Мать ребёнка: Золотаревская Друзя (Розалия) Лейбовна (Леонтьевна)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Золотаревская Елизавета Яковлевна

Мать ребёнка: Золотаревская Друзя (Розалия) Лейбовна (Леонтьевна)

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Золотаревская Дора Яковлевна

Мать ребёнка: Золотаревская Друзя (Розалия) Лейбовна (Леонтьевна)

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Золотаревская Мария Яковлевна

Мать ребёнка: Золотаревская Друзя (Розалия) Лейбовна (Леонтьевна)

Рождение ребёнка
18.05.1895

Сын: Золотаревский Иоган (н) Яковлевич

Мать ребёнка: Золотаревская Друзя (Розалия) Лейбовна (Леонтьевна)

Кременчуг, Полтавська область
Рождение ребёнка
14.12.1897

Сын: Золотаревский Михаил Яковлевич

Мать ребёнка: Золотаревская Друзя (Розалия) Лейбовна (Леонтьевна)

Кременчуг, Полтавська область
Рождение ребёнка
03.05.1900

Сын: Золотаревский Иосиф Яковлевич

Мать ребёнка: Золотаревская Друзя (Розалия) Лейбовна (Леонтьевна)

Кременчуг, Полтавська область
Смерть
Неизвестно

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