Золотаревский Яков Гершевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: - - -
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Золотаревская Дора Яковлевна
Мать ребёнка: Золотаревская Друзя (Розалия) Лейбовна (Леонтьевна)
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Золотаревская Мария Яковлевна
Мать ребёнка: Золотаревская Друзя (Розалия) Лейбовна (Леонтьевна)
Рождение ребёнка
18.05.1895
Сын: Золотаревский Иоган (н) Яковлевич
Мать ребёнка: Золотаревская Друзя (Розалия) Лейбовна (Леонтьевна)
Рождение ребёнка
14.12.1897
Сын: Золотаревский Михаил Яковлевич
Мать ребёнка: Золотаревская Друзя (Розалия) Лейбовна (Леонтьевна)
Рождение ребёнка
03.05.1900
Смерть
Неизвестно