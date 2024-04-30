Золотаревский Иосиф Яковлевич
Место рождения
Дата рождения03.05.1900
Дата смерти24.06.1969
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1900
Рождение ребёнка
1933
Сын: Золотаревский Виктор Иосифович
Мать ребёнка: Золотаревская Шифра Израильевна
Рождение ребёнка
08.02.1937
Дочь: Чудакова (Золотаревская) Цицилия Иосифовна
Мать ребёнка: Золотаревская Шифра Израильевна
Рождение ребёнка
08.02.1937
Дочь: Калашникова (Золотаревская) Рита Иосифовна
Мать ребёнка: Золотаревская Шифра Израильевна
Смерть
24.06.1969