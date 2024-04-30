Золотаревский Иосиф Яковлевич 03.05.1900 — найти родственников по фамилии на Familio
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Золотаревский Иосиф Яковлевич

Место рождения

Кременчуг, Полтавська область

Дата рождения

03.05.1900

Дата смерти

24.06.1969

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1900

Отец: Золотаревский Яков Гершевич

Мать: Золотаревская Друзя (Розалия) Лейбовна (Леонтьевна)

Кременчуг, Полтавська область
Рождение ребёнка
1933

Сын: Золотаревский Виктор Иосифович

Мать ребёнка: Золотаревская Шифра Израильевна

Рождение ребёнка
08.02.1937

Дочь: Чудакова (Золотаревская) Цицилия Иосифовна

Мать ребёнка: Золотаревская Шифра Израильевна

Рождение ребёнка
08.02.1937

Дочь: Калашникова (Золотаревская) Рита Иосифовна

Мать ребёнка: Золотаревская Шифра Израильевна

Смерть
24.06.1969

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