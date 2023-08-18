Ронкин Яков
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ронкин Израиль Хаимов
Мать: Бася Мейра
Рождение ребёнка
1890
Сын: Ronkin Moisei
Мать ребёнка: Ronkin Reizl-Mina
Рождение ребёнка
19.01.1895
Сын: Ronkin Isaak
Мать ребёнка: Ronkin Reizl-Mina
Vitebsk Region, Belarus
Рождение ребёнка
24.05.1898
Сын: Ronkin Falk
Мать ребёнка: Ronkin Reizl-Mina
Viciebsk, Vitebsk Region, Belarus
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ronkin Reizl-Mina
Смерть
Неизвестно