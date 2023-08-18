Ронкин Яков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ронкин Яков

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1864 г.р.

Мать

Около 1875 г.р.

Жена

Дети

1890 г.р.
1895 г.р.
1898 г.р.

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ронкин Израиль Хаимов

Мать: Бася Мейра

Рождение ребёнка
1890

Сын: Ronkin Moisei

Мать ребёнка: Ronkin Reizl-Mina

Рождение ребёнка
19.01.1895

Сын: Ronkin Isaak

Мать ребёнка: Ronkin Reizl-Mina

Vitebsk Region, Belarus
Рождение ребёнка
24.05.1898

Сын: Ronkin Falk

Мать ребёнка: Ronkin Reizl-Mina

Viciebsk, Vitebsk Region, Belarus
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ronkin Reizl-Mina

Смерть
Неизвестно
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