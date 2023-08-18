Ронкин Израиль Хаимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ронкин Израиль Хаимов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1864

Пол

Мужской

Отец

Около 1835 г.р.

Мать

1836 г.р.

Дети

Около 1898 г.р.
Около 1900 г.р.
Около 1903 г.р.
Около 1905 г.р.
Около 1910 г.р.
Около 1913 г.р.

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864

Отец: Ронкин Хаим Давид Иоселев

Мать: Ronkin Malka Itzkovna

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ронкин Яков

Мать ребёнка: (Бунимович) Бася Мейра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ronkin) Rosa

Мать ребёнка: (Бунимович) Бася Мейра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ронкина) Сарра Ивановна

Мать ребёнка: (Бунимович) Бася Мейра

Рождение ребёнка
Около 1898

Сын: Ронкин Моисей Израилевич

Мать ребёнка: (Бунимович) Бася Мейра

Рождение ребёнка
Около 1900

Дочь: (Ронкина) Фаня

Мать ребёнка: (Бунимович) Бася Мейра

Рождение ребёнка
Около 1903

Дочь: (Ронкина) Фрума

Мать ребёнка: (Бунимович) Бася Мейра

Рождение ребёнка
Около 1905

Дочь: (Ронкина) Роза Израилевна

Мать ребёнка: (Бунимович) Бася Мейра

Рождение ребёнка
Около 1910

Сын: Ронкин Лазарь

Мать ребёнка: (Бунимович) Бася Мейра

Рождение ребёнка
Около 1913

Дочь: (Ронкина) Буся

Мать ребёнка: (Бунимович) Бася Мейра

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