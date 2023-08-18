Ронкин Израиль Хаимов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1864
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
Около 1864
Отец: Ронкин Хаим Давид Иоселев
Мать: Ronkin Malka Itzkovna
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ронкин Яков
Мать ребёнка: (Бунимович) Бася Мейра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ronkin) Rosa
Мать ребёнка: (Бунимович) Бася Мейра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ронкина) Сарра Ивановна
Мать ребёнка: (Бунимович) Бася Мейра
Рождение ребёнка
Около 1898
Мать ребёнка: (Бунимович) Бася Мейра
Рождение ребёнка
Около 1900
Дочь: (Ронкина) Фаня
Мать ребёнка: (Бунимович) Бася Мейра
Рождение ребёнка
Около 1903
Дочь: (Ронкина) Фрума
Мать ребёнка: (Бунимович) Бася Мейра
Рождение ребёнка
Около 1905
Дочь: (Ронкина) Роза Израилевна
Мать ребёнка: (Бунимович) Бася Мейра
Рождение ребёнка
Около 1910
Сын: Ронкин Лазарь
Мать ребёнка: (Бунимович) Бася Мейра
Рождение ребёнка
Около 1913
Дочь: (Ронкина) Буся
Мать ребёнка: (Бунимович) Бася Мейра