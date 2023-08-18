(Бунимович) Бася Мейра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ронкин Яков
Отец ребёнка: Ронкин Израиль Хаимов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ronkin) Rosa
Отец ребёнка: Ронкин Израиль Хаимов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ронкина) Сарра Ивановна
Отец ребёнка: Ронкин Израиль Хаимов
Рождение ребёнка
Около 1898
Отец ребёнка: Ронкин Израиль Хаимов
Рождение ребёнка
Около 1900
Дочь: (Ронкина) Фаня
Отец ребёнка: Ронкин Израиль Хаимов
Рождение ребёнка
Около 1903
Дочь: (Ронкина) Фрума
Отец ребёнка: Ронкин Израиль Хаимов
Рождение ребёнка
Около 1905
Дочь: (Ронкина) Роза Израилевна
Отец ребёнка: Ронкин Израиль Хаимов
Рождение ребёнка
Около 1910
Сын: Ронкин Лазарь
Отец ребёнка: Ронкин Израиль Хаимов
Рождение ребёнка
Около 1913
Дочь: (Ронкина) Буся
Отец ребёнка: Ронкин Израиль Хаимов
Смерть
Неизвестно