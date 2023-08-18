(Бунимович) Бася Мейра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Бунимович) Бася Мейра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1898 г.р.
Около 1900 г.р.
Около 1903 г.р.
Около 1905 г.р.
Около 1910 г.р.
Около 1913 г.р.

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ронкин Яков

Отец ребёнка: Ронкин Израиль Хаимов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ronkin) Rosa

Отец ребёнка: Ронкин Израиль Хаимов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ронкина) Сарра Ивановна

Отец ребёнка: Ронкин Израиль Хаимов

Рождение ребёнка
Около 1898

Сын: Ронкин Моисей Израилевич

Отец ребёнка: Ронкин Израиль Хаимов

Рождение ребёнка
Около 1900

Дочь: (Ронкина) Фаня

Отец ребёнка: Ронкин Израиль Хаимов

Рождение ребёнка
Около 1903

Дочь: (Ронкина) Фрума

Отец ребёнка: Ронкин Израиль Хаимов

Рождение ребёнка
Около 1905

Дочь: (Ронкина) Роза Израилевна

Отец ребёнка: Ронкин Израиль Хаимов

Рождение ребёнка
Около 1910

Сын: Ронкин Лазарь

Отец ребёнка: Ронкин Израиль Хаимов

Рождение ребёнка
Около 1913

Дочь: (Ронкина) Буся

Отец ребёнка: Ронкин Израиль Хаимов

Смерть
Неизвестно

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