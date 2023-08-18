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Ronkin Moisei
Ronkin Moisei
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1890
Дата смерти
1966
Пол
Мужской
Отец
Ронкин Яков
Мать
Ronkin (Ronkina) Reizl-Mina
Дети
Не указаны
Добавил:
НР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец:
Ронкин Яков
Мать:
Ronkin Reizl-Mina
Смерть
1966
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