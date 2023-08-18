Ronkin (Ronkina) Reizl-Mina
Место рожденияViciebsk
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ронкин Яков
Рождение ребёнка
1890
Сын: Ronkin Moisei
Отец ребёнка: Ронкин Яков
Рождение ребёнка
19.01.1895
Сын: Ronkin Isaak
Отец ребёнка: Ронкин Яков
Рождение ребёнка
24.05.1898
Сын: Ronkin Falk
Отец ребёнка: Ронкин Яков
Смерть
Неизвестно