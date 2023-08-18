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Ronkin (Ronkina) Reizl-Mina

Место рождения

Viciebsk

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

1890 г.р.
1895 г.р.
1898 г.р.

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ронкин Яков

Рождение ребёнка
1890

Сын: Ronkin Moisei

Отец ребёнка: Ронкин Яков

Рождение ребёнка
19.01.1895

Сын: Ronkin Isaak

Отец ребёнка: Ронкин Яков

Рождение ребёнка
24.05.1898

Сын: Ronkin Falk

Отец ребёнка: Ронкин Яков

Смерть
Неизвестно

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