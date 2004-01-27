Аксёнова (Решетняк) Анна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксёнова (Решетняк) Анна Павловна

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Место рождения

Межигорка, Черкаська область

Дата рождения

12.05.1944

Дата смерти

27.01.2004

Пол

Женский

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1944

Отец: Решетняк Павел Иванович

Мать: Решетняк Оксана Никифоровна

Межигорка, Черкаська область
Бракосочетание
23.12.1963

Муж: Аксёнов Владимир Андреевич

Быков, Долинский, Сахалинская область
Рождение ребёнка
28.06.1965

Сын: Аксёнов Виктор Владимирович

Отец ребёнка: Аксёнов Владимир Андреевич

Кавалерово, Кавалеровский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
27.04.1969

Дочь: Поздняя Галина Владимировна

Отец ребёнка: Аксёнов Владимир Андреевич

Быков, Долинский, Сахалинская область
Рождение ребёнка
17.03.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аксёнов Владимир Андреевич

Быков, Долинский, Сахалинская область
Смерть
27.01.2004
Быков, Долинский, Сахалинская область
Причина болезни - Рак
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