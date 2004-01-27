Аксёнова (Решетняк) Анна Павловна
Место рождения
Дата рождения12.05.1944
Дата смерти27.01.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1944
Бракосочетание
23.12.1963
Рождение ребёнка
28.06.1965
Сын: Аксёнов Виктор Владимирович
Отец ребёнка: Аксёнов Владимир Андреевич
Кавалерово, Кавалеровский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
27.04.1969
Дочь: Поздняя Галина Владимировна
Отец ребёнка: Аксёнов Владимир Андреевич
Рождение ребёнка
17.03.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Аксёнов Владимир Андреевич
Смерть
27.01.2004
Причина болезни - Рак