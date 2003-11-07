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Аксёнов Владимир Андреевич

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Место рождения

Ольга, Ольгинский муниципальный район, Приморский край

Дата рождения

13.04.1941

Дата смерти

07.11.2003

Пол

Мужской

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1941

Отец: Аксёнов Андрей Федорович

Мать: Подобная Анна Артемовна

Ольга, Ольгинский муниципальный район, Приморский край
Бракосочетание
23.12.1963

Жена: Аксёнова Анна Павловна

Быков, Долинский, Сахалинская область
Рождение ребёнка
28.06.1965

Сын: Аксёнов Виктор Владимирович

Мать ребёнка: Аксёнова Анна Павловна

Кавалерово, Кавалеровский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
27.04.1969

Дочь: Поздняя Галина Владимировна

Мать ребёнка: Аксёнова Анна Павловна

Быков, Долинский, Сахалинская область
Рождение ребёнка
17.03.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аксёнова Анна Павловна

Быков, Долинский, Сахалинская область
Смерть
07.11.2003
Быков, Долинский, Сахалинская область
Причина болезни - Рак
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