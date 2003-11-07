Аксёнов Владимир Андреевич
Место рождения
Дата рождения13.04.1941
Дата смерти07.11.2003
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1941
Отец: Аксёнов Андрей Федорович
Мать: Подобная Анна Артемовна
Бракосочетание
23.12.1963
Жена: Аксёнова Анна Павловна
Рождение ребёнка
28.06.1965
Сын: Аксёнов Виктор Владимирович
Мать ребёнка: Аксёнова Анна Павловна
Кавалерово, Кавалеровский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
27.04.1969
Дочь: Поздняя Галина Владимировна
Мать ребёнка: Аксёнова Анна Павловна
Рождение ребёнка
17.03.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Аксёнова Анна Павловна
Смерть
07.11.2003
Причина болезни - Рак