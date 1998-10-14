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Аксёнов Виктор Владимирович

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Место рождения

Кавалерово, Кавалеровский муниципальный район, Приморский край

Дата рождения

28.06.1965

Дата смерти

14.10.1998

Пол

Мужской

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1965

Отец: Аксёнов Владимир Андреевич

Мать: Аксёнова Анна Павловна

Кавалерово, Кавалеровский муниципальный район, Приморский край
Бракосочетание
До 1986

Жена: Аксёнова Светлана Васильевна

Рождение ребёнка
1986

Сын: Аксёнов Артем Викторович

Мать ребёнка: Аксёнова Светлана Васильевна

Развод
13.09.1991

Жена: Аксёнова Светлана Васильевна

Смирных, Смирныховский, Сахалинская область
Бракосочетание
20.11.1992

Жена: Аксёнова Ольга Александровна

Смирных, Смирныховский, Сахалинская область
Смерть
14.10.1998
Быков, Долинский, Сахалинская область
Погиб в ДТП
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