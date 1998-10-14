Аксёнов Виктор Владимирович
Место рождения
Дата рождения28.06.1965
Дата смерти14.10.1998
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1965
Отец: Аксёнов Владимир Андреевич
Мать: Аксёнова Анна Павловна
Бракосочетание
До 1986
Рождение ребёнка
1986
Мать ребёнка: Аксёнова Светлана Васильевна
Развод
13.09.1991
Бракосочетание
20.11.1992
Смерть
14.10.1998
Быков, Долинский, Сахалинская область
Погиб в ДТП