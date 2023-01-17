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Решетняк Павел Иванович

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Место рождения

Межигорка, Черкаська область

Дата рождения

1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Решетняк Иван

Мать: не указана

Межигорка, Черкаська область
Рождение ребёнка
12.05.1944

Дочь: Аксёнова Анна Павловна

Мать ребёнка: Решетняк Оксана Никифоровна

Межигорка, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1950

Сын: Решетняк Владимир Павлович

Мать ребёнка: Решетняк Оксана Никифоровна

Рождение ребёнка
Около 1952

Сын: Решетняк Иван Павлович

Мать ребёнка: Решетняк Оксана Никифоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Решетняк Оксана Никифоровна

Смерть
Неизвестно
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