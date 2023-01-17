Решетняк Павел Иванович
Место рождения
Дата рождения1924
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец: Решетняк Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.05.1944
Дочь: Аксёнова Анна Павловна
Мать ребёнка: Решетняк Оксана Никифоровна
Рождение ребёнка
Около 1950
Сын: Решетняк Владимир Павлович
Мать ребёнка: Решетняк Оксана Никифоровна
Рождение ребёнка
Около 1952
Мать ребёнка: Решетняк Оксана Никифоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно