Решетняк (Калесник) Оксана Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1922
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1922
Отец: Калесник Ничипор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.05.1944
Дочь: Аксёнова Анна Павловна
Отец ребёнка: Решетняк Павел Иванович
Межигорка, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1950
Сын: Решетняк Владимир Павлович
Отец ребёнка: Решетняк Павел Иванович
Рождение ребёнка
Около 1952
Отец ребёнка: Решетняк Павел Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно