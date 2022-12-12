Решетняк (Калесник) Оксана Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Решетняк (Калесник) Оксана Никифоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1922

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1922

Отец: Калесник Ничипор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.05.1944

Дочь: Аксёнова Анна Павловна

Отец ребёнка: Решетняк Павел Иванович

Межигорка, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1950

Сын: Решетняк Владимир Павлович

Отец ребёнка: Решетняк Павел Иванович

Рождение ребёнка
Около 1952

Сын: Решетняк Иван Павлович

Отец ребёнка: Решетняк Павел Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Решетняк Павел Иванович

Смерть
Неизвестно
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