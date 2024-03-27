Халитов Хайрулла
Место рожденияВерхние Лащи, Янтугановская волость Буинского уезда Симбирской губернии
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Халитов Хамит
Мать: Бидигелжамал
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хайруллин Набиулла
Мать ребёнка: Халитова Нафиса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Хайруллина) Хадича
Мать ребёнка: Халитова Нафиса
Рождение ребёнка
01.09.1891
Сын: Хайруллин Халиулла
Мать ребёнка: Халитова Нафиса
Рождение ребёнка
1898
Сын: Хайруллин Каримулла
Мать ребёнка: Халитова Нафиса
Рождение ребёнка
1906
Сын: Хайруллин Зиннатулла
Мать ребёнка: Халитова Нафиса
Рождение ребёнка
1914
Сын: Хайруллин Файзулла
Мать ребёнка: Халитова Нафиса
Смерть
Неизвестно