Хайруллин Зиннатулла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хайруллин Зиннатулла

Место рождения

д.Верхние Лащи Буинского района ТАССР

Дата рождения

1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1913 г.р.
1919 г.р.
1915 г.р.

Дети

1914 г.р.
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Халитов Хайрулла

Мать: Халитова Нафиса

Развод
Неизвестно

Жена: Хайруллина Сания Сираевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хайруллина Халиса 2Жена Касымовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хайруллина Халиса 2Жена Касымовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хайруллина (Фехертдинова) Назира

Рождение ребёнка
1914

Сын: Хайруллин Файзулла Зиннятуллович

Мать ребёнка: Хайруллина (Фехертдинова) Назира

Верхние Лащи, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.06.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хайруллина (Фехертдинова) Назира

Рождение ребёнка
10.11.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хайруллина (Фехертдинова) Назира

Бракосочетание
1939

Жена: Хайруллина Сания Сираевна

Рождение ребёнка
14.02.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хайруллина Халиса 2Жена Касымовна

Верхние Лащи, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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