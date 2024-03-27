Хайруллина (Фехертдинова) Назира — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хайруллина (Фехертдинова) Назира

Место рождения

д.Верхние Лащи Буинского района ТАССР

Дата рождения

1919

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1906 г.р.

Дети

1914 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1914

Сын: Хайруллин Файзулла Зиннятуллович

Отец ребёнка: Хайруллин Зиннатулла

Верхние Лащи, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение
1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хайруллин Зиннатулла

Рождение ребёнка
03.06.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хайруллин Зиннатулла

Рождение ребёнка
10.11.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хайруллин Зиннатулла

Смерть
Неизвестно

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