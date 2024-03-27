Хайруллина Халиса 2Жена Касымовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хайруллина Халиса 2Жена Касымовна

Место рождения

д. Чишма Батыровского р-на ЧАССР

Дата рождения

1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1906 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хайруллин Зиннатулла

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хайруллин Зиннатулла

Рождение ребёнка
14.02.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хайруллин Зиннатулла

Верхние Лащи, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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