Хайруллина Халиса 2Жена Касымовна
Место рожденияд. Чишма Батыровского р-на ЧАССР
Дата рождения1915
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хайруллин Зиннатулла
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хайруллин Зиннатулла
Рождение ребёнка
14.02.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хайруллин Зиннатулла
Верхние Лащи, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно