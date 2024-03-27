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Хайруллин Халиулла

Место рождения

Верхние Лащи, Янтугановская волость, Буинского уезда, Симбирской губернии

Дата рождения

01.09.1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1899 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1891

Отец: Халитов Хайрулла

Мать: Халитова Нафиса

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хайруллина Марфуга

Рождение ребёнка
19.12.1926

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Мать ребёнка: Хайруллина Марфуга

Рождение ребёнка
01.09.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хайруллина Марфуга

Верхние Лащи, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.09.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хайруллина Марфуга

Верхние Лащи, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.10.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хайруллина Марфуга

Верхние Лащи, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.09.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хайруллина Марфуга

Верхние Лащи, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.04.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хайруллина Марфуга

Верхние Лащи, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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