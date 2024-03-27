Хайруллин Халиулла
Место рожденияВерхние Лащи, Янтугановская волость, Буинского уезда, Симбирской губернии
Дата рождения01.09.1891
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1891
Отец: Халитов Хайрулла
Мать: Халитова Нафиса
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хайруллина Марфуга
Рождение ребёнка
19.12.1926
Рождение ребёнка
01.09.1928
Рождение ребёнка
15.09.1931
Рождение ребёнка
01.10.1935
Рождение ребёнка
21.09.1939
Рождение ребёнка
27.04.1942
Смерть
Неизвестно