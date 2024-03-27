Бидигелжамал
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Халитов Зайнулла
Отец ребёнка: Халитов Хамит
Верхние Лащи, Сугутская волость Буинский уезд Симбирской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Халитов Галиулла
Отец ребёнка: Халитов Хамит
Верхние Лащи, Сугутская волость Буинский уезд Симбирской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Халитов Хайрулла
Отец ребёнка: Халитов Хамит
Верхние Лащи, Янтугановская волость Буинского уезда Симбирской губернии
Смерть
Неизвестно
Верхние Лащи, Янтугановская волость Буинского уезда Симбирской губернии