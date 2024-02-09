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Хайруллин Каримулла

Место рождения

Верхние Лащи, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1898

Дата смерти

1948

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Халитов Хайрулла

Мать: Халитова Нафиса

Верхние Лащи, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Зайнапбану

Мать ребёнка: Хайруллина Минжиян

Верхние Лащи, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.08.1929

Дочь: Хасанова Сагадат

Мать ребёнка: Хайруллина Минжиян

Россия
Рождение ребёнка
15.05.1931

Сын: Хайруллов Аглиулла Каримуллович

Мать ребёнка: Хайруллина Минжиян

д.В.Лащи Буинского р-на ТАССР
Рождение ребёнка
18.02.1934

Дочь: Тухфетуллова Рокыя

Мать ребёнка: Хайруллина Минжиян

д.В.Лащи Буинского р-на ТАССР
Рождение ребёнка
20.03.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хайруллина Минжиян

д.В.Лащи Буинского р-на ТАССР
Смерть
1948
Причина смерти: от ран
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