Хайруллин Каримулла
Место рождения
Дата рождения1898
Дата смерти1948
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Халитов Хайрулла
Мать: Халитова Нафиса
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Зайнапбану
Мать ребёнка: Хайруллина Минжиян
Рождение ребёнка
10.08.1929
Дочь: Хасанова Сагадат
Мать ребёнка: Хайруллина Минжиян
Россия
Рождение ребёнка
15.05.1931
Сын: Хайруллов Аглиулла Каримуллович
Мать ребёнка: Хайруллина Минжиян
д.В.Лащи Буинского р-на ТАССР
Рождение ребёнка
18.02.1934
Дочь: Тухфетуллова Рокыя
Мать ребёнка: Хайруллина Минжиян
д.В.Лащи Буинского р-на ТАССР
Рождение ребёнка
20.03.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хайруллина Минжиян
д.В.Лащи Буинского р-на ТАССР
Смерть
1948
Причина смерти: от ран