Хайруллина (Мухаметзянова) Минжиян
Место рожденияд.Новые Чечкабы Чирки-Кильдуразовскую волость Тетюшского уезда Казанской губернии
Дата рождения1901
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: Динмухаметов Мухаметзян
Мать: Гыльмижамал
Рождение ребёнка
1924
Верхние Лащи, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.08.1929
Рождение ребёнка
15.05.1931
Рождение ребёнка
18.02.1934
Рождение ребёнка
20.03.1940
Смерть
Неизвестно