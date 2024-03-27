Хайруллина (Мухаметзянова) Минжиян — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хайруллина (Мухаметзянова) Минжиян

Место рождения

д.Новые Чечкабы Чирки-Кильдуразовскую волость Тетюшского уезда Казанской губернии

Дата рождения

1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1860 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

АЛ
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Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Динмухаметов Мухаметзян

Мать: Гыльмижамал

Рождение ребёнка
1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хайруллин Каримулла

Верхние Лащи, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.08.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хайруллин Каримулла

Рождение ребёнка
15.05.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хайруллин Каримулла

Рождение ребёнка
18.02.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хайруллин Каримулла

Рождение ребёнка
20.03.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хайруллин Каримулла

Смерть
Неизвестно

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