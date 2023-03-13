Титова (Романова) Анна
Место рожденияМихайловка
Дата рождения03.12.1848
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
03.12.1848
Отец: Романовъ Иванъ
Мать: Романова Елена
Михайловка
Бракосочетание
09.02.1867
Муж: Титовъ Евгеній
Рождение ребёнка
25.01.1868
Сын: Титовъ Иванъ
Отец ребёнка: Титовъ Евгеній
Александровка
Рождение ребёнка
1871
Сын: Титовъ Максимъ
Отец ребёнка: Титовъ Евгеній
Рождение ребёнка
20.04.1874
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Титовъ Евгеній
Александровка
Рождение ребёнка
21.04.1879
Сын: Титовъ Василий
Отец ребёнка: Титовъ Евгеній
Александровка
Рождение ребёнка
28.02.1884
Дочь: Дарья
Отец ребёнка: Титовъ Евгеній
Александровка
Рождение ребёнка
12.08.1895
Дочь: Сычева Мария
Отец ребёнка: Титовъ Евгеній
Михайловская, Орский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Титовъ Григорий
Отец ребёнка: Титовъ Евгеній
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Титовъ Михаилъ
Отец ребёнка: Титовъ Евгеній
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соболева Наталья
Отец ребёнка: Титовъ Евгеній