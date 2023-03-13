Титова (Романова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Титова (Романова) Анна

Место рождения

Михайловка

Дата рождения

03.12.1848

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1848

Отец: Романовъ Иванъ

Мать: Романова Елена

Михайловка
Бракосочетание
09.02.1867

Муж: Титовъ Евгеній

Рождение ребёнка
25.01.1868

Сын: Титовъ Иванъ

Отец ребёнка: Титовъ Евгеній

Александровка
Рождение ребёнка
1871

Сын: Титовъ Максимъ

Отец ребёнка: Титовъ Евгеній

Рождение ребёнка
20.04.1874

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Титовъ Евгеній

Александровка
Рождение ребёнка
21.04.1879

Сын: Титовъ Василий

Отец ребёнка: Титовъ Евгеній

Александровка
Рождение ребёнка
28.02.1884

Дочь: Дарья

Отец ребёнка: Титовъ Евгеній

Александровка
Рождение ребёнка
12.08.1895

Дочь: Сычева Мария

Отец ребёнка: Титовъ Евгеній

Михайловская, Орский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Титовъ Григорий

Отец ребёнка: Титовъ Евгеній

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Титовъ Михаилъ

Отец ребёнка: Титовъ Евгеній

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соболева Наталья

Отец ребёнка: Титовъ Евгеній

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