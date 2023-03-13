Титовъ Михаилъ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Титовъ Евгеній
Мать: Титова Анна
Рождение ребёнка
1896
Сын: Титовъ Георгий
Мать ребёнка: Титова Марья Филиппова
Рождение ребёнка
14.03.1901
Дочь: Дарья
Мать ребёнка: Титова Марья Филиппова
Михайловская, Орский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
15.04.1913
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Титова Марья Филиппова
село Михайловское
Рождение ребёнка
09.02.1916
Дочь: Марья
Мать ребёнка: Титова Марья Филиппова
село Михайловское
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Титова Марья Филиппова