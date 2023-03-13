Титовъ Михаилъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Титовъ Михаилъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Титовъ Евгеній

Мать: Титова Анна

Рождение ребёнка
1896

Сын: Титовъ Георгий

Мать ребёнка: Титова Марья Филиппова

Рождение ребёнка
14.03.1901

Дочь: Дарья

Мать ребёнка: Титова Марья Филиппова

Михайловская, Орский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
15.04.1913

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Титова Марья Филиппова

село Михайловское
Рождение ребёнка
09.02.1916

Дочь: Марья

Мать ребёнка: Титова Марья Филиппова

село Михайловское
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Титова Марья Филиппова

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