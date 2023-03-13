Титова Марья Филиппова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1896
Сын: Титовъ Георгий
Отец ребёнка: Титовъ Михаилъ
Рождение ребёнка
14.03.1901
Дочь: Дарья
Отец ребёнка: Титовъ Михаилъ
Михайловская, Орский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
15.04.1913
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Титовъ Михаилъ
село Михайловское
Рождение ребёнка
09.02.1916
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Титовъ Михаилъ
село Михайловское
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Титовъ Михаилъ