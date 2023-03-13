Титова Марья Филиппова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Титова Марья Филиппова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1896

Сын: Титовъ Георгий

Отец ребёнка: Титовъ Михаилъ

Рождение ребёнка
14.03.1901

Дочь: Дарья

Отец ребёнка: Титовъ Михаилъ

Михайловская, Орский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
15.04.1913

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Титовъ Михаилъ

село Михайловское
Рождение ребёнка
09.02.1916

Дочь: Марья

Отец ребёнка: Титовъ Михаилъ

село Михайловское
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Титовъ Михаилъ

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