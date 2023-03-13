Титовъ Максимъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Титовъ Максимъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Титовъ Евгеній

Мать: Титова Анна

Бракосочетание
06.02.1894

Жена: Титова Марья

Самарское, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.09.1895

Дочь: Надежда

Мать ребёнка: Титова Марья

Михайловская, Орский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
11.08.1901

Дочь: Наталья

Мать ребёнка: Титова Марья

Михайловская, Орский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
28.04.1907

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Титова Марья

село Михайловское
Рождение ребёнка
05.10.1913

Сын: Титовъ Сергей

Мать ребёнка: Титова Марья

село Михайловское
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