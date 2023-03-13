Титовъ Максимъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: Титовъ Евгеній
Мать: Титова Анна
Бракосочетание
06.02.1894
Жена: Титова Марья
Самарское, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.09.1895
Дочь: Надежда
Мать ребёнка: Титова Марья
Рождение ребёнка
11.08.1901
Дочь: Наталья
Мать ребёнка: Титова Марья
Рождение ребёнка
28.04.1907
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Титова Марья
село Михайловское
Рождение ребёнка
05.10.1913
Сын: Титовъ Сергей
Мать ребёнка: Титова Марья
село Михайловское