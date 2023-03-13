Титовъ Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Титовъ Василий

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Место рождения

Александровка

Дата рождения

21.04.1879

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1879

Отец: Титовъ Евгеній

Мать: Титова Анна

Александровка
Рождение ребёнка
24.12.1906

Дочь: Елена

Мать ребёнка: Титова Анна Иванова

село Михайловское
Рождение ребёнка
22.12.1912

Дочь: Евгения

Мать ребёнка: Титова Анна Иванова

село Михайловское
Рождение ребёнка
27.01.1916

Сын: Титовъ Григорий

Мать ребёнка: Титова Анна Иванова

село Михайловское
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Титовъ Николай

Мать ребёнка: Титова Анна Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Титова Анна Иванова

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