Титовъ Василий
Место рожденияАлександровка
Дата рождения21.04.1879
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1879
Отец: Титовъ Евгеній
Мать: Титова Анна
Александровка
Рождение ребёнка
24.12.1906
Дочь: Елена
Мать ребёнка: Титова Анна Иванова
село Михайловское
Рождение ребёнка
22.12.1912
Дочь: Евгения
Мать ребёнка: Титова Анна Иванова
село Михайловское
Рождение ребёнка
27.01.1916
Сын: Титовъ Григорий
Мать ребёнка: Титова Анна Иванова
село Михайловское
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Титовъ Николай
Мать ребёнка: Титова Анна Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Титова Анна Иванова