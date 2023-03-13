(Титова) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Титова) Александра

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Место рождения

Александровка

Дата рождения

20.04.1874

Пол

Женский

Отец

1848 г.р.

Мать

1848 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1874

Отец: Титовъ Евгеній

Мать: Титова Анна

Александровка
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