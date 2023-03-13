Титовъ Иванъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТитовъ Иванъ

Титовъ Иванъ

avatar

Место рождения

Александровка

Дата рождения

25.01.1868

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1868

Отец: Титовъ Евгеній

Мать: Титова Анна

Александровка
Бракосочетание
30.09.1888

Жена: Титова Дарья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.08.1892

Сын: Титовъ Демидъ

Мать ребёнка: Титова Дарья

Михайловская, Орский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
21.01.1895

Дочь: Ксения

Мать ребёнка: Титова Дарья

Михайловская, Орский уезд, Оренбургская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close