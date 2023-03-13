Титовъ Иванъ
Место рожденияАлександровка
Дата рождения25.01.1868
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1868
Отец: Титовъ Евгеній
Мать: Титова Анна
Александровка
Бракосочетание
30.09.1888
Жена: Титова Дарья
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.08.1892
Сын: Титовъ Демидъ
Мать ребёнка: Титова Дарья
Рождение ребёнка
21.01.1895
Дочь: Ксения
Мать ребёнка: Титова Дарья