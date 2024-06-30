Заиченко Афанасий
Место рожденияУкраина?
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Заиченко Иван Афанасьевич
Мать ребёнка: Заиченко Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Заиченко) Мария Афанасьевна
Мать ребёнка: Заиченко Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Заиченко Владимир Афанасьевич
Мать ребёнка: Заиченко Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Заиченко) Лидия Афанасьевна
Мать ребёнка: Заиченко Анна
Рождение ребёнка
26.02.1921
Дочь: (Заиченко) Вера Афанасьевна
Мать ребёнка: Заиченко Анна
Смерть
Неизвестно