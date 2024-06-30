Заиченко Афанасий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗаиченко Афанасий

Заиченко Афанасий

Место рождения

Украина?

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Заиченко Иван Афанасьевич

Мать ребёнка: Заиченко Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Заиченко) Мария Афанасьевна

Мать ребёнка: Заиченко Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Заиченко Владимир Афанасьевич

Мать ребёнка: Заиченко Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Заиченко) Лидия Афанасьевна

Мать ребёнка: Заиченко Анна

Рождение ребёнка
26.02.1921

Дочь: (Заиченко) Вера Афанасьевна

Мать ребёнка: Заиченко Анна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.